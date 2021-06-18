ABD Başkanı Biden: Delta varyantının elimizde çözümü var

ABD Başkanı Biden, corona virüsüyle ilgili olumlu noktaya gelinmesinde ABD’li bilim insanlarının yetkinliğinin, ABD şirketlerinin tam kapasite çalışmasının, devletin mücadele kapasitesini federal, eyalet ve yerel düzeyde kullanmasının ve ABD’lilerin aşı olmasının payının büyük olduğunu kaydetti.

Biden bundan 150 gün önce yeterli aşı stokunun, altyapının, aşı yapacak kişinin ya da aşı olacak merkezlerin olmadığını hatırlatarak “Ancak hızlı ve agresif şekilde harekete geçerek bu durumu tersine çevirdik'' dedi.

“100 YOKSUL ÜLKEYE YARIM MİLYAR DOZ AŞI”

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, tüm ABD’lilere yetecek kadar aşı tedarik ettiklerini belirten Biden, dünyanın 100 yoksul ülkesine yarım milyar doz aşı gönderme sözü verme noktasına geldiklerini kaydetti.

5 bin 100'ü aktif görevdeki askerler olmak üzere 9 bin federal personelin aşılama kampanyasında çalıştığını söyleyen Biden, şu anda ülkede 81 bin aşılama merkezi bulunduğunu hatırlattı.

Amerikalı yetişkinlerin yüzde 65'inin, yaşlılarınsa yüzde 87'sinin en az bir doz aşı olduklarını belirten Biden, sadece 5 ay önce bir doz aşı olmuş yetişkinlerin oranının yalnızca yüzde 5 olduğuna dikkat çekti.

15 eyalet ve başkent Washington'un yüzde 70 aşılandığını bildiren Biden, ülke genelinde pandeminin başından bu yana can kayıplarının en düşük seviyesine indiğine dikkat çekti.

“AŞILAMA PROGRAMIMIZIN MERKEZİNDE EŞİTLİK VARDI”

‘‘İlk günden itibaren aşılama programımızın merkezinde eşitlik ilkesi vardı'' diyen Biden, halk sağlığı merkezlerinde federal program aracılığıyla yüzde 73 aşılama yapıldığını; bunun yüzde 58'den fazlasınınsa beyaz olmayanlardan oluştuğunu bildirdi.

Biden beyaz olmayanların ülke genelinde son bir ayda tüm aşılamanın yarısından fazlasını oluşturduklarını kaydetti. Bunun önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken Biden ‘‘Ancak daha yapılacak çok şey var'' diye konuştu.

Perşembe günü imzaladığı yasayla ABD'de köleliğin sonlandırılmasının yıldönümü olarak anılan 19 Haziran'ı federal tatil ilan ettiğini hatırlatan Biden, bu hafta sonu ülke genelinde topluluklarda aşı hakkında bilgi vermek için etkinlikler yapılacağını bildirdi. Biden, ‘‘Aşılama oranındaki ırk uçurumunu ne kadar kapatırsak, o kadar hayat kurtarmış oluruz'' diye konuştu.

Aşılamanın yüksek olduğu yerlerde ölümlerin ve hastaneye yatma oranının azaldığına dikkat çeken Biden, ancak aşılamanın iyi gitmediği yerlerde can kaybı ve hastaneye yatma oranında ciddi artış olduğunu belirtti.

Corona virüsü yüzünden ölen ABD’lilerin sayısının 600 bini geçtiğine vurgu yapan Biden, daha önceki açıklamalarında olduğu gibi bu kez de bu sayının Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, Vietnam Savaşı ve 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplamından daha fazla olduğunu hatırlattı.

“DELTA VARYANTI” RİSKİ

Yeni varyantların taşıdığı riske dikkat çeken Biden, uzmanların Delta varyantının çok daha bulaşıcı ve ölümcül olduğu, özellikle gençler arasında da çok yayıldığı konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.

Corona aşısı olmamış kişilerin virüsü yayma riski olduğunu belirten Biden, “Delta varyantı çok kolay bulaşıyor, ölüm riskini artırıyor ve genç insanlar için tehlikeli. Ancak iyi haber şu ki elimizde çözümü var. Bilim ve veriler gayet net. Bu varyantlardan korunmanın en iyi yolu, tamamen aşılanmak” ifadesini kullandı.

Biden ‘‘Aşı olmadıysanız hemen olun'' diyerek eczanelerin Haziran ayı boyunca Cuma günleri 24 saat çalışacaklarını, özel taşımacılık firmaları Uber ve Lyft'in aşı olmak isteyenleri bedava en yakın aşı merkezine ulaştırıp evlerine geri getireceğini, işyerlerinin aşı olmak isteyenlere ücretli izin vereceklerini bir kez daha hatırlattı.

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