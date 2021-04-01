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ABD Başkanı Biden, ilk kabine toplantısını yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak’ta göreve gelmesinin ardından corona virüsü önlemleri altında ilk kabine toplantısını yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:44, 01/04/2021
HaberlerDünya
ABD Başkanı Biden, ilk kabine toplantısını yaptı

ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısını yaptı. Toplantı, corona virüsü salgını nedeni ile Beyaz Saray'daki Kabine Odası yerine sosyal mesafeye uygun şekilde Doğu Odası'nda yapıldı.

Toplantı öncesi gazetelere demeç veren Biden, dün duyurduğu 2.3 trilyon dolarlık “ABD İş Planı” olarak da bilinen altyapı planını kamuoyuna açıklamaları ve çeşitli görevler için 5 bakanı seçtiğini aktardı.

Biden ayrıca, “Amerikan Satın Al” taahhüdünü yerine getirdiğinden emin olmak için tüm kabinesine bakanlık harcamalarını incelemesini istedi. Kabine toplantısının geri kalanı ise basına kapalı olarak yapıldı.

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Yayınlanma Tarihi:23:24,