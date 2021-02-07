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ABD Başkanı Biden: İran’a yönelik yaptırımlar kaldırılmayacak

ABD Başkanı Joe Biden, İran'a yönelik yaptırımların sona ermesi için uranyum zenginleştirme işleminin durdurulması gerektiğini söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:26, 07/02/2021
Haberler Dünya
ABD Başkanı Biden: İran’a yönelik yaptırımlar kaldırılmayacak

CBS News’e konuşan ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımların, İran’ın nükleer anlaşmalar için müzakere masasına dönene kadar kaldırılmayacağını söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD’nin İran’ı müzakere masasına geri getirmek için yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soruya ABD Başkanı Biden, “Hayır” cevabını verdi.

İran’ın uranyum zengileştirmesini bırakması gerektiğini belirten Biden, İran’ın 2015 yılındaki nükleer anlaşma kapsamında belirli sınırlar çerçevesinde uranyumu zengileştirebileceğini söyledi.

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