ABD Başkanı Biden’dan Beyaz Saray’da 4 Temmuz kutlaması

Göreve gelişinden bu yana düzenlenen en büyük organizasyon olan partide konuşan Biden ABD'nin bağımsızlık savaşını salgın ile yapılan mücadeleye benzeterek, “245 yıl önce uzaktaki bir kraldan bağımsızlığımızı ilan ettik. Bugün de ölümcül bir virüsten bağımsızlığımızı ilan etmeye yakınız” dedi. Biden buna ragmen COVID-19 ile savaşın sona ermediğini hatırlattı.

Beyaz Saray'da gerçekleşen kutlamalara katılanlar askeri bandonun çaldığı müzikler eşliğinde dans ederken, ABD'nin kurucu başkanlarını temsil eden George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ve Theodore Roosevelt maskotları yarış düzenledi.

Eğlencelerin ardından Başkan Biden, First Lady Jill Biden, kızları Ashley Biden ve torunları Finnegan Biden Beyaz Saray'dan Washington D.C'de düzenlenen havai fişek gösterilerini izledi.

Bu sene gerçekleşen kutlamalar birçok Amerikalı için aynı zamanda biten salgının kutlaması olurken hedeflenen %70 aşılamaya ancak 20 eyalet ulaşabilmiş durumda. Michigan, Colorado gibi bazı eyaletlerdeki belli bölgelerde ise aşılama ancak %30 seviyesinde.