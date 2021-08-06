ABD Başkanı Biden’dan Çin’i kızdıran Hong Kong adımı: İzin sürelerini uzattı

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in demokrasi karşıtı baskıları nedeniyle ABD'deki Hong Kong vatandaşlarının ülkedeki kalış izni sürelerini uzatarak onlara geçici "güvenli liman" sundu.

SOZCU.COM.TR

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ABD Başkanı Biden, “mücbir dış politika sebepleri” nedeniyle ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın vize süreleri dolmuş Hong Konglulara 18 aya kadar ABD ülkede kalış izni verilmesi için talimat verdi.

Biden açıklama metninde, “Geçen yıl, Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong’daki mevcut demokratik süreçleri ve kurumları zayıflatarak, akademik özgürlüğe sınırlamalar getirerek ve basın özgürlüğüne yasaklar uygulayarak Hong Kong’un özerkliğine saldırmaya devam etti” dedi.

Biden açıklamasında, Hong Kong sakinlerine güvenli liman sunmanın ABD’nin bölgedeki çıkarlarını desteklediğini belirterek ülkenin Hong Kong’daki halka verilen destekte tereddüte düşmeyeceğini ifade etti.

ÇALIŞMA İZNİ DE VERİLECEK



Kararın kaç kişiyi etkileyeceği henüz net olmasa da, ABD’li üst düzey bir yetkiliye göre ABD’deki Hong Kongluların büyük bir bölümünün bu hakka sahip olmaları bekleniyor. ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, bu haktan faydalanmaya uygun olanların çalışma izni başvurusunda da bulunabileceklerini belirtti.

BÜYÜKELÇİLİK: HİÇE SAYILIYOR



Washington’daki Çin Büyükelçiliği’nin Sözcüsü Liu Pengyu, ABD’nin Hong Kong’daki durumu karakterize edişinde “siyahla beyazın karıştırıldığını” belirterek, ulusal güvenlik yasasının daha güvenli bir ortam yarattığını ve özgürlükleri koruduğunu ifade etti.

ABD’nin açıklamasına atıfta bulunan Pengyu, “Böyle adımlarla olgular hiçe sayılıp çarpıtılıyor ve Çin’in iç işlerine ağır bir şekilde karışılıyor” dedi.