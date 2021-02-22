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ABD Başkanı Biden’dan corona yardım paketinde değişiklik

ABD Başkanı Joe Biden, küçük işletmeleri desteklemek için hazırlanan corona virüsü yardım paketini, önceki paketten yararlanamayan daha küçük şirketlere ve azınlıkların sahibi olduğu şirketleri destekleyecek şekilde değiştirecek.

Güncellenme: 14:17, 22/02/2021
HaberlerDünya
ABD Başkanı Biden’dan corona yardım paketinde değişiklik

Biden hükümetinden yetkililer Çarşamba günü başlayacak Maaş Koruma Programı (PPP) başvurularına önümüzdeki iki hafta boyunca yalnızca 20’den az çalışanı bulunan şirketlerin başvurabileceğini söyledi. Bu sayede çok çalışanı bulunan şirketlerin yardım paketi bütçesinin tamamını kullanmasının önüne geçilecek.

Biden tarafından bugün açıklanacak değişiklikler küçük işletmelere destek veren bankacıların, PPP programına olan talebin işletmeler yeniden açılmaya başladığı için azalmaya başladığını söylemesinin ardından yapılıyor.

PPP programının ilk açıklandığı 2020 yılı Nisan ayında 3 trilyon dolarlık yardım paketinin 349 milyar doları bu program için ayrılmış ve programın bütçesi 2 hafta içerisinde tükenmişti. Kongre, Mayıs ayında programa 320 milyar dolar daha kaynak sağlamış ancak Ağustos ayında süresi dolan program 130 milyar dolar kaynak fazlası vermişti.

150 MİLYAR DOLAR BÜTÇE

19 Ocak’ta corona virüsü yardım paketinin akabinde program yeniden devreye sokulmuştu. Yetkililer programın halen 150 milyar dolar bütçesinin olduğunu söylüyor.

Biden hükümetinden yetkililer azınlık bölgelerinde bulunan şirketler ile çok küçük ölçekli şirketlerin bu programdan henüz yararlanamadığını söylüyor.

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