ABD Başkanı Biden’dan İsrail ve Filistin açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki pazar günü Beyaz Saray'da düzenlenecek Ramazan Bayramı kutlama hakkında yazılı açıklama yaptı.

Biden, söz konusu kutlamayı eşi Jill Biden ile birlikte sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Biden, dünya genelindeki bayram kutlamalarını görmenin kendisini mutlu ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Ancak bu yıl kutsal topraklardaki durumun, ABD’de yaşayan Müslümanlar da dahil olmak üzere dünya genelinde tüm Müslümanlar için zor olduğunu biliyoruz. Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede onur ve güvenlik içinde yaşamayı hak ediyor.

* Hiçbir aile evlerinde ya da ibadethanelerinde güvenlikleri için endişelenmemeli. En çok da söz konusu bölgelerde kontrol edemedikleri bir çatışmanın travmasını yaşayan çocukları düşünüyoruz.

Biden, Gazze'de dahil İsrail saldırılarının devam ettiği bölgelerde sükunetin sağlanması için taraflar ve diğer bölgesel ortaklarla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

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