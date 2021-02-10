Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD Başkanı Biden’dan Myanmar kararı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Myanmar’da darbe yapan generallere karşı yaptırım kararı aldığını açıklayarak, tutuklu liderlerin derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:57, 10/02/2021
Haberler Dünya
ABD Başkanı Biden’dan Myanmar kararı

Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta başkent Nepido’da ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve Devlet Başkanı Win Myint'i Kasım 2020 seçimlerinin hileli olduğunu öne sürerek gözaltına alıp, darbe yapmıştı.

Darbenin ardından başta başkent Nepido olmak üzere birçok kentte darbe karşıtı protestolar düzenlenmişti. Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, darbenin ardından ilk kez yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında seçim komisyonunun geçen yıl genel seçimler öncesinde adil bir kampanya yürütmediğini, Covid-19 salgınını bir bahane olarak kullandığını belirtmişti.

İlginizi ÇekebilirMyanmar'da darbe karşıtı protestolara müdahale sürüyorMyanmar'da darbe karşıtı protestolara müdahale sürüyorİlginizi ÇekebilirMyanmar'da darbe yapan Hlaing ilk kez konuştuMyanmar'da darbe yapan Hlaing ilk kez konuştuİlginizi ÇekebilirMyanmar'da ordu ilk iş olarak neden Facebook'u kapattı?Myanmar'da ordu ilk iş olarak neden Facebook'u kapattı?
ABD darbe Facebook Genelkurmay Genelkurmay Başkanı Hile Myanmar Ordu seçim