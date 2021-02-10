ABD Başkanı Biden’dan Myanmar kararı

Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta başkent Nepido’da ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve Devlet Başkanı Win Myint'i Kasım 2020 seçimlerinin hileli olduğunu öne sürerek gözaltına alıp, darbe yapmıştı.

Darbenin ardından başta başkent Nepido olmak üzere birçok kentte darbe karşıtı protestolar düzenlenmişti. Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, darbenin ardından ilk kez yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında seçim komisyonunun geçen yıl genel seçimler öncesinde adil bir kampanya yürütmediğini, Covid-19 salgınını bir bahane olarak kullandığını belirtmişti.

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