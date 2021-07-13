ABD başkonsolosundan peşmerge kıyafetli veda

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) merkezi Erbil'de başkonsolosluk yapan Amerikalı diplomat Rob Waller, geçen yıl temmuz ayında atandığı bu görevden ayrıldı. Waller, konsolosluğun sosyal medya hesaplarından yayınladığı veda mesajında görevi sırasında çekilmiş fotoğraflara yer verdi.

Bu fotoğraflar arasında Waller'ı peşmerge kıyafetleri içinde gösteren bir kare dikkat çekti. Waller ayrıca IKBY tarafından “resmi marş” olarak kabul edilen şiiri yazan Yunus Rauf'un anısına yapılan anıtı da ziyaretinden bir kare paylaştı. Bu şiir, bölücü terör örgütü PKK tarafından da kullanılıyor.

PALLADINO ÜSTLENDİ

Waller, hem sosyal medya paylaşımlarında hem de IKBY'de yönetimi elinde tutan Barzani Ailesi'ne yakınlığıyla bilinen yayın kuruluşu Rudaw'da yer alan mesajında da ilginç ifadelere yer verdi. Amerikalı diplomat, bölgede kullanıldığını aktardığı bir söze atıf yaparak “Kürtler iki dosta bel bağlayabilir, biri dağlar diğeri de ABD'dir” diye yazdı. Waller'ın ayrılmasından sonra ABD'nin Erbil Başkonsolusluğu görevini Robert Palladino üstlendi.