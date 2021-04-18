ABD, Batı Trakya’ya yerleşiyor, Pretadorları Dedeğaç’a getiriyor

ABD'nin Batı Trakya ile Akdeniz'deki Girit Adası'nda üs ve asker sayısını arttırmaya yönelik askeri işbirliği görüşmeleri büyük biri ivme kazanırken, Yunanistan'ın ABD'den daha fazla silah talebinde bulunduğu açıklandı.

YUNANİSTAN VE ABD 5 YILLIK YENİ ASKERİ SÖZLEŞME YAPACAK

Haberi Batı Trakya’da yayın yapan www.evrosnagws.gr haber sitesi ile www.birlikgazetesi.org siteleri duyurdu.

Yunanistan medyası Yunanistan ile ABD 5 yıllık süreyi kapsayacak yeni bir askeri anlaşma üzerinde görüşmeleri sürdürürken, ABD Yunanistan'ın taleplerini dikkate aldığını ve kendi taleplerini de masaya sürdüğünü açıkladı.

ABD DAHA ÇOK ÜS İSTİYOR, BATI TRAKYA'DAKİ ÜSSE YERLEŞMEK İSTİYOR

ABD'nin Yunanistan'da var olan üslerin haricinde başka bölgelerde de üs kurmasına olanak sağlanmasını talep ederken yeni yapılacak 5 yıllık sözleşmeye Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin Yunanistan'ın 23 değişik bölgesinde askeri kışlayı kullanmak istediği açıklandı.

Bu kışlaların içinde Batı Trakya'da 4. Kolordu'ya bağlı askeri kışlalar da bulunuyor. Yapılan açıklamada Kara Kuvvetleri için İskeçe'deki Kayalar (Petrohori) köyündeki atış eğitim tatbikat alanı da yer aldığı ABD askerlerinin Batı Trakya'da kalıcı olarak konuşlanması planlandığı belirtildi.

MQ-1 PRETADORLAR DEDEAĞAÇ'A YERLEŞTİRİLİYOR

ABD ile yeni müzakere edilen anlaşmanın içinde Yunanistan'nın almak istediği MQ-1 Pretador İHA'lar da bulunduğu ve bunlardan bazılarının Dedeağaç'a konuşlanmayı planladığı ileri sürüldü. Dedeağaç'a konuşlanacak olan MQ-1 Pretador İHA'ların, Meriç (Evros) ve Kuzey Ege Denizi'ni kontrol etmek üzere kullanılması hedefleniyor.

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