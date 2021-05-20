ABD-Çin arasında gemi krizi: İzinsiz giriş yaptı

Çin askeri kaynaklarından yapılan açıklamada, ABD’nin Çin’in egemenliğini ihlal ettiği ve bölgesel barış ve istikrara zarar verdiği ifade edildi.

Güney Çin Denizi, ABD ve Çin’in anlaşmazlık yaşadığı pek çok konudan biri. Washington, Pekin’in kaynaklar bakımından zengin suların bazı kesimlerindeki egemenlik iddialarını tanımıyor ve uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiriyor.

ABD: HAKKIMIZI KULLANDIK



ABD savaş gemileri, Çin’in egemenlik iddialarına karşı bir güç gösterisi olarak son yıllarda artan sıklıkta Güney Çin Denizi’nden geçiyor.

ABD Donanması, Çin’in ardından yaptığı açıklamada savaş gemisinin Çin, Tayvan ve Vietnam’ın egemenlik iddia ettiği Paracel Adaları yakınlarında “seyir hakkını” gerçekleştirdiğini belirtti. Açıklamada, “Uluslararası hukuk, tek taraflı olarak izin talep edilmesine veya önceden bildirim zorunluluğu dayatılmasına izin vermemektedir” denildi.