Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD: Covid-19 Wuhan’daki laboratuvardan sızmış olabilir

ABD hükümetine bağlı bir laboratuvarın Covid-19'un ortaya çıkışı hakkında hazırladığı gizli bir raporda virüsün Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olması makul bir varsayım olarak nitelendi ve doğruluğunun araştırılması tavsiye edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:32, 08/06/2021
HaberlerDünya
ABD: Covid-19 Wuhan’daki laboratuvardan sızmış olabilir

Wall Street Journal gazetesinin gizli rapor hakkındaki bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre araştırma Kaliforniya’daki Lawrence Livermore Ulusal Laborotuvarı tarafından Mayıs 2020’de hazırlandı ve Trump yönetiminin son aylarında salgının ortaya çıkışına ilişkin inceleme yürütüldüğü dönemde Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.<

WSJ’nin haberine göre Lawrence Livermore’un araştırmasındaki tespitler COVID-19 virüsünün gen analizine dayanıyor. Lawrence Livermore labarotuvarı WSJ’den çıkan habere ilişkin sorulara yanıt vermedi.

ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat teşkilatlarının virüsün nasıl ortaya çıktığı konusunda iki ana varsayımı değerlendirdiğini belirtmişti. Buna göre bir varsayım virüsün laboratuvarda yaşanan bir kazada, diğeri ise enfekte olan bir hayvan ile insanın temasından ortaya çıktığıydı. Ancak virüsün nasıl ortaya çıktığı konusunda istihbarat teşkilatları henüz bir sonuca varmadı.

ABD hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre Trump döneminde hazırlanan diğer bir gizli istihbarat raporunda da Çin’in Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde çalışan üç araştırmacının Kasım 2019’da ağır rahatsızlık geçirerek hastaneye başvurduğu iddiasında bulunulmuştu.

İlginizi Çekebilir'Çin, Wuhan'daki laboratuvar çalışanlarının tıbbi kayıtlarını paylaşmalı''Çin, Wuhan'daki laboratuvar çalışanlarının tıbbi kayıtlarını paylaşmalı'İlginizi ÇekebilirWuhan'daki laboratuvarla ilgili dikkat çeken iddia: Yarasaların ısırdığı görüntüler ortaya çıktıWuhan'daki laboratuvarla ilgili dikkat çeken iddia: Yarasaların ısırdığı görüntüler ortaya çıktıİlginizi ÇekebilirCoronanın sıfır noktası Wuhan'da maskesiz ve mesafesiz festivalCoronanın sıfır noktası Wuhan'da maskesiz ve mesafesiz festival
ABD Çin Corona Dışişleri Bakanlığı Hükümet söz
Yayınlanma Tarihi:08:25,