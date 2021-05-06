ABD Dedeağaç’a silah yığınağı yapıyor

ABD'ye ait 200 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki Libart Promise isimli kargo gemisinin bu sabah saatlerinde Dedeağaç (Evros) Limanı'na girerek helikopter, zırhlı araç ve mühimmatları indirmeye başladığı belirtildi.

ASKERİ TEÇHİZATI İNDİRME İKİ GÜN SÜRECEK

Dedeağaç'ta yayın yapan www.evrosnews.gr sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde ABD'nin Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesine yığdığı silahlar ve askeri araçların NATO'nun düzenlediği “DEFENDER Europe 21” tatbikatında yer alacağı belirtildi. Yaklaşık 5 bin askerin katılacağı tatbikat nedeni ile getirilen askeri araç ve mühimmatın indirilmesinin iki gün süreceği ve tatbikatın ardından önemli bir bölümünün Batı Trakya'da kalacağı belirtildi.

ÜST DÜZEY KOMUTANLAR YARIN BÖLGEYİ ZİYARETE GELECEKLER

Haberde ayrıca 7 Mayıs Cuma günü, Amerika’nın Atina Büyükelçisi Jeffrey Payat, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Konstantinos Floros ve Genelkurmay Başkanı yardımcısı Korgeneral Charalambos Lalousis’in ve Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, NATO’nun büyük askeri tatbikatının çalışmalarını ve hazırlıklarını görmek ve limanda indirilen askeri araç ve birliği ziyaret etmek Dedeağaç'a gelecekleri belirtildi.