ABD Dışişleri Bakanı Blinken ateşkes sonrası İsrail’de

Blinken’in ziyareti ile paralel olarak İsrailli yetkililer 10 Mayıs’ta başlayan ve 11 gün süren çatışmalardan bu yana ilk kez Gazze’nin özel sektörü için ayrılan yakıt, ilaç ve gıda ürünlerinin sevkiyatına izin verileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili ABD’nin ateşkesin süreceğine ilişkin “tüm umut ve beklentiler” için mücadele edeceğini söylerken Blinken’in Batı Şeria’da bulunan Ramallah, Kahire ve Amman’ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

ABBAS VE NETANYAHU’YLA GÖRÜŞECEK

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, “Birinci önceliğimiz ateşkesin sürdürülmesini sağlamak ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımları ulaştırmak” dedi. ABD ile birlikte Mısır da ateşkeste aracılık rolü üstlendi.

Perşembe gününe kadar bölgede kalması beklenen Blinken’in Kudüs’te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ramallah’ta ise Filistinli lider Mahmud Abbas ile görüşmesi bekleniyor.