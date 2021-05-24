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ABD Dışişleri Bakanı’ndan Orta Doğu turu

İsrail-Hamas arasında imzalanan ateşkes sonrası, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın tansiyonu düşürmek için Orta Doğu turuna çıktığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:46, 24/05/2021
HaberlerDünya
ABD Dışişleri Bakanı’ndan Orta Doğu turu

İsrail ile Filistin arasında varılan, “karşılıklı ve eş zamanlı” ateşkes anlaşması sonrası ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı Orta Doğu’ya gönderiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ortadoğu’da gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunmak için Kudüs, Ramallah, Kahire ve Amman’a gideceğini söyledi.

İsrail Güvenlik Kabinesi 21 Mayısta üç saatlik toplantının ardından, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi görüşmek üzere toplanmıştı.

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ABD Dışişleri Bakanı Filistin Gazze İsrail Kudüs Orta Doğu Ortadoğu sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:15:43,