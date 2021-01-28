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ABD Dışişleri Bakanı’ndan ‘özgür basın’ açıklaması

ABD'nin yeni dışişleri bakanı dün ilk kez basın toplantısı düzenledi. Toplantıda özgür basının önemine değinen Blinken, "Gelecek haftadan itibaren günlük dışişleri brifinglerine başlanacak" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:40, 28/01/2021
Haberler Dünya
ABD Dışişleri Bakanı’ndan ‘özgür basın’ açıklaması

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken göreve geldikten sonra düzenlediği ilk basın toplantısında “Özgür basın demokrasinin temel taşı” dedi. Blinken, gelecek haftadan itibaren günlük dışişleri brifinglerinin yeniden başlayacağını açıkladı.

Senato tarafından onaylanarak ABD'nin 71. Dışişleri Bakanı olarak göreve resmen başlayan Antony Blinken görevdeki ilk tam gününde bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

“BURASI SİZİN SALONUNUZ”

Toplantıda yaptığı açıklamada basın özgürlüğünü öne çıkaran Blinken, kariyerine gazeteci olarak başladığını hatırlatarak gazetecilere “Burası sizin brifing salonunuz” dedi.

Basın mensuplarına, “Amerikan ve dünya kamuoyunu bilgilendiriyorsunuz. Bizim hesap vermemizi sağlayıp bize zor sorular sorarak görevimizi daha iyi yapmamızı sağlıyorsunuz. Özgür basın demokrasinin temel taşıdır. Her zaman aynı fikirde olmayabiliriz. İşin doğası da bu. Bizim size hak ettiğiniz saygıyla davranacağımız konusunda bize güvenebilirsiniz” sözleriyle seslendi.

Antony Blinken, yeni dönemde günlük brifinglere önümüzdeki haftadan itibaren yeniden başlayacaklarını belirtti. (Amerika’nın Sesi)

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Yayınlanma Tarihi:07:37,