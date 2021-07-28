Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gamalı haç krizi: Acı verici bir hatırlatma

ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir asansörde gamalı haç sembolü bulundu. Bakan Antony Blinken soruşturma başlatılan olayla ilgili, "Bu bize acı verici bir şekilde hatırlatıyor ki antisemitizm geçmişin kalıntılarından biri değil" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:11, 28/07/2021
HaberlerDünya
ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gamalı haç krizi: Acı verici bir hatırlatma

ABD’de Dışişleri Bakanlığı’nın Washington DC’deki binasında gamalı haç sembolü bulunması sonrası soruşturma başlatıldı. Bir asansörün duvarına oyulan sembol, pazartesi akşamı bakanlık çalışanları tarafından tespit edildi.

Sembolün kim ya da kimler tarafından oyulduğu araştırılırken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hindistan ve Kuveyt’e gerçekleştirdiği diplomatik ziyaret sırasında konuşan Bakan Blinken, sembolün antisemitizmle mücadelenin sona ermediğini gösteren acı bir hatırlatma olduğunu söyledi.

‘KARŞISINDA DURMALIYIZ’

Blinken, “Bu bize acı verici bir şekilde hatırlatıyor ki antisemitizm geçmişin kalıntılarından biri değil. Dünyada hala büyük bir güç ve eve yakın olması da buna dahil. Bu tiksindirici. ABD’de, Dışişleri Bakanlığı’nda ya da hiçbir yerde yeri yok. Antisemitizm karşısında acımasızca durmalı ve reddetmeliyiz” dedi.

İlginizi ÇekebilirBlinken: Türkiye'nin hamleleri rahatsız ediciBlinken: Türkiye'nin hamleleri rahatsız edici
Yayınlanma Tarihi:12:07,