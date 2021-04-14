ABD gemilerinden önce Rusya’dan Karadeniz’de tatbikat

Rusya donanması bugün Karadeniz’de bir askeri tatbikat başlatma kararı aldı. Rus haber ajanslarının “son dakika gelişmesi” olarak lanse ettiği askeri tatbikatın ABD’ye ait iki savaş gemisinin Boğazlar’dan geçerek Karadeniz’e ulaşmasından önce olması dikkat çekti.

ABD bir süre önce Montrö Anlaşması dolayısıyla Türkiye’ye başvurarak askeri gemilerin Boğazlar’dan geçmesi için izin almış ve bu durum Ukrayna hattında gerilim yaşayan Rusya’dan büyük tepki çekmişti.



Bugün yapılan açıklamada Karadeniz’deki tatbikatta savaş gemilerinin yanı sıra helikopter ve uçakların da yer alacağı belirtildi. Tatbikatta karadan ve havadan hedeflere karşı müdahale senaryoları üzerine çalışılacağı belirtildi.

UKRAYNA’DAN DA TATBİKAT

Öte yandan Ukrayna silahlı kuvvetleri Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın sınırlarının yakınında tank ve piyade saldırılarını püskürtme tatbikatı gerçekleştirdi.

Askeri tatbikat, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptıkları dünkü telefon görüşmesinden sonra geldi. İki lider, Rusya’nın Kırım’da ve Ukrayna’nın doğusunda yaptığı askeri yığınağı görüştüler.

Rusya, Kırım’ı Ukrayna’dan 2014’te ilhak etmiş ve Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalar son haftalarda şiddetlenmişti. Kiev, ülkenin doğusunda Ukrayna hükümet güçleri ve Rus destekli ayrılıkçılar arasında yedi yıldır süren çatışmalarda 14,000 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

GERİ PÜSKÜRTME TATBİKATI

Ukrayna ordusu, savunma hattını yarma girişiminde bulunacak tankları ve piyade birliklerini geri püskürtmek için bugünkü askeri tatbikatta tankları ve topçu birliklerini kullandığını açıkladı.

Ukrayna ordusunun paylaştığı ve arka planda rock müzik çalan tatbikat videosunda düzenli bir şekilde manevra yapan Ukrayna tankları ve topları doldurup ateşleyen askerler görülüyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu dünkü açıklamasında Moskova’nın Ukrayna sınırları yakınında yaptığı askeri yığınağın savaşa hazır olma durumunu test etmeye yönelik yapılan büyük bir tatbikatın parçası olduğunu ifade etmişti.

Şoygu başarılı olarak nitelediği üç haftalık tatbikatın gelecek iki hafta içinde sona ereceğini belirtmişti.

KRİZ 2014’TEN BERİ SÜRÜYOR

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT’ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020’den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014’ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

DONBAS NEDEN ÖNEMLİ?

Donbas bölgesi zengin kömür rezervlerine sahip olduğu için Ukrayna ve Rusya için oldukça önemli.

Ukrayna, ekonomik olarak bölgeden gelir elde ederken, Rusya da Rus kökenlilerin çoğunluğu oluşturduğu bölgeyle yakından ilgileniyor.

100 milyon ton kömür rezervi ile Avrupa’nın 4. büyük maden bölgesi olan Donbas, Ukrayna topraklarının sadece yüzde 5’ini oluşturuyor.

Halkın yüzde 10’u burada yaşıyor. Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 20’sini bu bölge sağlıyor. Ukrayna’nın ihracatının dörtte biri de yine bu bölgeden gerçekleştiriliyor. Donbas bölgesi ayrıca her iki sınırda da ağır sanayi kompleksleri ve madencilik sektörünün yoğunlaştığı önemli bir merkez olarak biliniyor.

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