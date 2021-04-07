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ABD Hava Kuvvetlerinin hipersonik füze fırlatma testi başarısız oldu

ABD Hava Kuvvetlerinin yeni hipersonik füze programı kapsamında, 5 Nisanda ülkenin Kaliforniya eyaletindeki Edwards Hava Üssünden kalkan B-52H Stratofortress bombardıman uçağından yapılması planlanan ilk güçlendirici araç uçuş testi, yaşanan sorun sebebiyle başarısız oldu.

Güncellenme: 22:17, 07/04/2021
HaberlerDünya
ABD Hava Kuvvetlerinin hipersonik füze fırlatma testi başarısız oldu

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada “B-52H Stratofortress, AGM-183A Havadan Fırlatılan Hızlı Müdahale Silahı (ARRW) programı için ilk güçlendirici test aracını ateşlemek amacıyla Point Mugu deniz kıyısı üzerinden havalandı. Test füzesi fırlatma serisini tamamlayamadı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada test füzesinin uçakla birlikte güvenli bir şekilde Edwards Hava Üssü’ne geri getirildiği belirtildi.

GERİLEME OLARAK YORUMLANDI

ABD medyasında yer alan haberde, testin başarısızlıkla sonuçlanması küresel gerilimlerin arttığı bir zamanda hipersonik silahlar geliştirmek için Çin ve Rusya ile yarışa giren ABD için bir ‘gerileme’ olarak yorumlandı.

Ayrıca yeni füzeye AGM-183A Havadan Fırlatılan Hızlı Müdahale Silahı (ARRW) adı verildiği ve testin, özellikle ARRW’nin hipersonik hıza ulaşma yeteneğini göstermeyi amaçladığı ifade edildi. DHA

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