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ABD Hazine Bakanı Yellen’den ekonomik paket yorumu

ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin, "Acıyı hafifletmek ve ekonominin yeniden yoluna girmesini sağlamak" için yeterli olduğunu vurguladı.

Güncellenme: 20:29, 14/03/2021
HaberlerDünya
ABD Hazine Bakanı Yellen’den ekonomik paket yorumu

ABC News programının sorularını yanıtlayan Yellen, 1.9 trilyon dolarlık paketin 2022’de “tam istihdama” dönüş bazlı toparlanmayı kolaylaştıracağını vurguladı ve bu kapsamda ortaya çıkacak ‘enflasyon riski’nin, küçük ve “yönetilebilir” olduğunun altını çizdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 1.9 trilyon dolarlık yardım paketini, ABD Kongresi’nin her iki kanadında onaylanmasının ardından hafta başlarında imzaladı.

Joe Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketini imzalamasından sonra, ABD Hazine tahvilleri getirileri  yükseldi.

Biden, imçanın ardından, eyaletlere tüm ABD’li yetişkinleri 1 Mayıs’a kadar Covid-19’a karşı aşılamaya uygun hale getirmeleri talimatını vereceğini ve buna bağlı olarak, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü için küçük toplantılara izin verilebileceğini açıkladı.

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