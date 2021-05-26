ABD hedefe adım adım koşuyor: Nüfusun yarısı aşılandı

ABD’de henüz aşı olmamış kişilerin aşı olması için yoğun çabalar sarf edilirken artık birçok eyalette randevu almadan dileyen istediği saatte aşı merkezlerinde aşılarını olabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Doktor Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada Amerika'daki yedi günlük ortalama vaka sayısının önceki haftaya göre yüzde 25 düşüşle 23 binin altına indiğini belirtti.

HAZİRANDAN BU YANA EN DÜŞÜK



Amerika'da pazar günü 22 bin 877 ile yedi günlük ortalama yeni vaka sayısı geçtiğimiz yıl Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Amerika bu hafta sonu Anma Günü tatiliyle yaza girerken, sayıları giderek artan birçok yerel bölge corona virüsü tedbirleri kaldırılıyor.