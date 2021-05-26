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ABD hedefe adım adım koşuyor: Nüfusun yarısı aşılandı

ABD Başkanı Joe Biden’ın ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 70’inin aşılanması için hedeflediği tarih olan 4 Temmuz’dan önce Amerikalıların yarısının aşılandığı açıklandı.

Tayfun Hopali / ABD
Güncellenme: 07:27, 26/05/2021
HaberlerDünya
ABD hedefe adım adım koşuyor: Nüfusun yarısı aşılandı

ABD’de henüz aşı olmamış kişilerin aşı olması için yoğun çabalar sarf edilirken artık birçok eyalette randevu almadan dileyen istediği saatte aşı merkezlerinde aşılarını olabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Doktor Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada Amerika'daki yedi günlük ortalama vaka sayısının önceki haftaya göre yüzde 25 düşüşle 23 binin altına indiğini belirtti.

HAZİRANDAN BU YANA EN DÜŞÜK

Amerika'da pazar günü 22 bin 877 ile yedi günlük ortalama yeni vaka sayısı geçtiğimiz yıl Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Amerika bu hafta sonu Anma Günü tatiliyle yaza girerken, sayıları giderek artan birçok yerel bölge corona virüsü tedbirleri kaldırılıyor.

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Yayınlanma Tarihi:07:11,