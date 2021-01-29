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ABD ile Irak arasında kritik görüşme

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik müzakerelerin devam edeceğini vurguladığı bildirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:27, 29/01/2021
Haberler Dünya
ABD ile Irak arasında kritik görüşme

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik müzakerelerin devam edeceğini vurguladığı bildirildi.

Son günlerde Bağdat ve Selahaddin kentlerinde meydana gelen terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunan Blinken, yeni ABD yönetiminin iki ülke arasındaki ikili ilişkilere önem verdiğini belirterek, geçen yıl başlayan stratejik müzakerelerin ışığında bakanlığının diyalogu sürdürmeye kararlı olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'in Irak hükümeti ve halkının yanında olduğunu aktaran Blinken, terörle mücadele konusunda Irak'a desteklerinin devam edeceğini aktardı.

İki ülke arasındaki müzakerelerin devam ettirilmesi gerektiğini belirten Hüseyin, Irak'ın bölgesel çekişmeler ve uluslararası gerginliklerden uzak tutulması için hükümetinin yoğun çaba sarf ettiğini açıkladı. (İHA)

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