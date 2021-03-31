ABD ile Rusya arasında kritik gelişme

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan iç savaş ile ilgili Ukrayna hükümeti, Rusya’yı ayrılıkçı milisleri desteklemekle ve Ukrayna'nın iç güvenliğini tehdit etmekle suçlamıştı.

Taraflar arasında gerilim devam ederken, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Khomchak ile ve hemen ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milley-Gerasimov görüşmesi ile ilgili Rusya tarafından yapılan açıklamada, “2 ordu lideri karşılıklı endişelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu” ifadeleri kaydedildi.

Görüşmeye ilişkin ABD tarafından yapılan açıklamada ise, “2 ordu lideri, karşılıklı çıkarlarla ilgili konularda görüş alışverişinde bulundular. Önceki formata uygun olarak her iki taraf da görüşmelerinin belirli ayrıntılarını açıklamama konusunda anlaştı” ifadelerine yer verildi.

ABD ve Rus basınında yer alan haberlerde, Milley'in Khomchak ve Gerasimov ile görüşmesi ile ilgili kulis bilgilere yer verilerek, askeri liderlerin Ukrayna'nın doğusundaki durumu ele aldıkları kaydedildi.

Öte yandan Milley ile Gerasimov arasındaki son görüşme ise geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleşmiş ve bu görüşmenin de detayları kamuoyuna açıklanmamıştı.

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