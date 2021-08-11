ABD ile Rusya arasında kritik görüşme

ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin’in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

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ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin'in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, telefon görüşmesinin amacının İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen ABD-Rusya Stratejik İstikrar Diyaloğu’nun 28 Temmuz’da yeniden başlamasının ardından şeffaflık ve risk azaltma çabalarını desteklemek olduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden 16 Haziran'da Cenevre kentinde yüz yüze görüşmüş, iki lider 2 ülke arasında silah kontrolü konusunda yaşanılan anlaşmazlığın giderilmesi üzerine tarafların durumu görüşmesi kararı almıştı. Liderlerin talepleri doğrultusunda ABD ve Rus heyetleri 28 Temmuz'da Cenevre'de bir araya gelmişti.