ABD ile Suudi Arabistan arasında dikkat çeken görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, bölgesel ve uluslararası zorluklarla ilgili işbirliğinin ele alındığı belirtildi.

Görüşmenin ABD’de yayınlanacak olan Cemal Kaşıkçı cinayeti raporunun öncesinde yapılması dikkat çekti. ABD, yayınlanması beklenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkındaki raporun “hesap verilebilirlik” konusunda “önemli” olduğunu vurgulamıştı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Birçok medya kuruluşunda Riyad yönetimine karşı yazılar kaleme alan muhalif gazetesi Cemal Kaşıkçı, 2018 yılının Ekim ayının ilk günlerinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gitmişti. Evlenmek için belge almak üzere binaya giren Kaşıkçı bir daha binadan çıkmamıştı.

O dönemde hem yerel basın hem de dünya basını İstanbul'da yaşananlara geniş yer ayırmıştı. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan yönetimi tarafından suikaste kurban gittiği tahmin ediliyor.

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