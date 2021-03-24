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ABD ile yakın temas: 3 günde 3 görüşme, Çavuşoğlu ve Blinken bir araya geldi

Göreve geldikten sonra henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramayan ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hamlesine rağmen Ankara-Washington hattında son 3 günde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün Türkiye'ye övgüler yağdıran ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüğü açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:28, 24/03/2021
HaberlerDünya
ABD ile yakın temas: 3 günde 3 görüşme, Çavuşoğlu ve Blinken bir araya geldi

Ocak ayında koltuğa oturan ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’yi halen aramamasına rağmen Ankara-Washington hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor…

Son 3 günde ABD’li ile Türk yetkililer farklı lokasyonlarda bir araya gelirken bugün de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Brüksel’de bir araya geldiği açıklandı.

Dün gerçekleşen zirvede Çavuşoğlu ve Blinken ayaküstü sohbet etmişti. (Foto: Reuters)

Dün gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi öncesinde Türkiye’yi hem eleştiren hem de öven Blinken ile Çavuşoğlu’nun Brüksel’de görüştüğü belirtildi.

İki ülkeyi yöneten Biden ve Erdoğan’ın görüşmemesine rağmen Çavuşoğlu, önceki gün ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir araya gelmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün akşam saatlerinde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin seyri başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı belirtilmişti.

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Yayınlanma Tarihi:11:27,