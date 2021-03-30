ABD kesenin ağzını açtı: 596 milyon dolar yardım edecekler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açıklamalarda bulundu.

Blinken yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye krizi için 596 milyon dolardan fazla yeni yardım yapacağını söyledi.

Blinken, yardımın Suriye’deki yaklaşık 13.4 milyon Suriyeliye ve Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır’daki 5.6 milyon Suriyeli mülteciye yardım etmek için verileceğinin de altını çizdi.

“TÜRKİYE KAPILARI AÇMALI” DEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün gece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşmuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye ile ilgili ABD yönetiminin yaklaşımındaki değişikliği vurgular şekilde sert açıklamalarda bulunan Blinken, insanlara yardım etmek için yol bulunmasının zorunlu olduğunu belirterek, “Bu bizim sorumluluğumuz” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin birçok karışık sorunla uğraştığını belirten Blinken, Suriye’de yaşananlar ile ilgili olarak “Bu onlardan biri değil” diyerek sorunun çok basit insani temellere dayandığını ifade etti.

2020 yılında Çin ve Rusya’nın vetoları ile açılamayan Türkiye-Suriye sınırında bulunan Öncüpınar, Bab al Salam ve Irak-Suriye sınırında bulunan Al-Ya’rubiyah sınır kapılarının tekrar açılması çağrısında bulunan Blinken, “Bugün konseyin bu geçişleri tekrar açmayı onaylamaması için iyi bir neden yok. Konsey üyelerinin yapacak bir işi var. Üç sınır kapısını da insani yardım için açmak” dedi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Genel Sekreteri Mark Lowcock da milyonlarca Suriyelinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak, “10 yıl oldu ve bu Suriye için bir felaket” dedi.

BOZKIR İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Birleşmiş Milletler 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile de görüştü.

COVID-19 nedeni ile sanal ortamda gerçekleşen görüşmenin basına açık bölümünde Bozkır, ABD’nin BM için önemini vurgularken ABD’de göreve gelen yeni hükümetin uluslararası politikalarda yaptığı değişiklikler ile uluslararası organizasyonlar ile daha sıkı bir çalışmanın içine girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.