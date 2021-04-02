ABD Kongre Binası çevresinde alarm

ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Kongre binası güvenlik tehdidi nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı. Kongre polisi olayla ilgili bilgi verdi. Kongre polisinden yapılan açıklamada, kongresi binasının kuzeyinde araçların girdiği noktadaki bariyerlerde bir kişinin aracını iki kongre polis memurunun üzerine sürdüğü bildirildi.

Kongre polisi olayda bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İki polis memurunun da yaralandığı bilgisi verildi. Yaralı polisler ve şüpheli hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kongre binası ‘dış güvenlik tehdidi’ nedeniyle giriş-çıkışlara kapatıldı. Personelden, binanın dışına çıkmamaları ya da binaya girmemeleri istendi.

6 Ocak’ta Donald Trump’ın destekçileri, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek ve Trump’ın Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre’nin başkan seçilen Joe Biden’in zaferini reddetme talebini desteklemek için ABD Kongre Binası’nı basmıştı. Baskın sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

İlginizi Çekebilir ABD'den Türkiye'ye S-400 çağrısı: Elinizde tutmayın