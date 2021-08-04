ABD mallarına savaş açmıştı… Lüks sevgisi vazgeçirdi

Geçtiğimiz günlerde ensesindeki bandajla gündem olan ve sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan yeni bir adım geldi. Buna göre, Kuzey Kore, lüks mallara yönelik yaptırımların kaldırılması için harekete geçecek.

SOZCU.COM.TR

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Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore’nin Kim Jong Un’un en sevdiği kaliteli likörler de dahil olmak üzere lüks malların ithalatına yönelik yaptırımların sona ermesi için harekete geçtiğini duyurdu.

Kim Jong-Un daha önce yaptığı açıklamalarda ABD ürünlerinin tüketimine savaş açtığını duyurmuştu.

Güney Koreli milletvekilleri, Kuzey Kore’nin ABD ile nükleer silahlardan arındırma müzakerelerini yeniden başlatmadan önce bazı uluslararası yaptırımların ve diğer ihtiyaçlarının kaldırılmasını istediğini söyledi. Kuzey Kore yönetiminin özellikle içki ve takım elbise üzerindeki yaptırımların kaldırılması için baskı yaptığı söyleniyor.

Geçtiğimiz günlerde başının arkasında görüntülenen bandajla gündem olan Kim Jong-Un’un kararı da bu görüntüler üzerine geldi.

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