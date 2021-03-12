ABD medyasından Erdoğan yorumu: Biden’ın dikkatini çekmek için çaresiz gözüküyor

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider’ın yazarlarından Mitch Prothero’nun kaleme aldığı makale, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın ilişkilerini mercek altına alıyor.

“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden tarafından sürekli görmezden geliniyor ve onun ilgisini çekmek için çaresiz gözüküyor” başlığının kullanıldığı analiz-haberde bazı yetkili ve diplomatlardan da görüşler alındı.

“BIDEN GÖRMEZDEN GELDİ”

Makalede, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son haftalarda Joe Biden’ın dikkatini çekmek için umutsuz bir çabaya girerek ABD’nin gönlünü almak için birçok hamle yaparken, diplomatlar ve yetkililer Biden’ın dikkatini çekemediğini söylüyor. Geçen hafta Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Biden’ın Erdoğan’ı bir noktada arayacağını söyledi ama net bir tarih vermedi. Biden seçimi kazandıktan sonra Erdoğan üst düzeyde birçok yetkilisini görevden aldı ve ABD ile müzakere teklifinde bulundu” yorumu yapıldı.

Business Insider’da yayınlanan analizde, Erdoğan’ın 2020 seçimlerinde Biden’ın seçimi kazanmasının ardından Murat Uysal’ın kovulması ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın istifası hatırlatıldı. Şubat ayında Türkiye’nin F-35 programıyla ilgili bazı adımları olduğu fakat Biden’ın bu adımlara karşılık vermediği de belirtildi.

“ERDOĞAN, BIDEN’I ANLADI”

Business Insider’a konuşan ve ismini açıklamayan bir Avrupalı diplomat, “Erdoğan’ın yaptığı hamleler, onun Biden’ın Trump gibi yaptıklarını görmezden gelmeyeceğini anladığını gösteriyor” dedi.

Öte yandan Ankara’da bulunan bir AB diplomatı ise, “Bu çok beklenen bir durum. Trump Erdoğan’a, Putin’e ve Bibi’ye (İsrail Başbakanı Netanyahu) kendi arkadaşı gibi davrandı. Ve onlar da onun arkadaşı olduğunu düşündü” dedi.

Özellikle bu ay içerisinde New York’ta görülecek Halkbank davası sebebiyle Erdoğan’ın Biden’a yönelik hamleler yaptığı öne sürülürken geçen hafta Borsa İstanbul’un genel müdürü Mehmet Hakan Atilla’nın geçen hafta istifa ettiği de hatırlatıldı.

“DAVADAN SONRA ARAYABİLİR”

İsmini açıklamayan AB diplomatı, “Türkler Trump’ın Halkbank konusunu önemsemediğini düşünüyordu ve gerçekten de önemsemiyorlardı. Fakat Biden önemsiyor ve bu ilişkide gerçek gücün kimde olduğunu biliyordu. Şimdi Erdoğan neredeyse iki aydır telefonun çalmasını umut ederek bekliyor. Erdoğan kendisine sempati duyan Trump yönetiminden bu sorunu çözmesini ve davayı sonlandırmasını isteyebilirdi fakat bunu yapmak yerine görmezden geldi” dedi.

Diplomat, “Şimdi Erdoğan birçok farklı konuda Biden ile anlaşma sağlamalı fakat Türkiye için masadaki en büyük sorun halen duruyor ve mahkemede netice kazanacak gibi gözüküyor. Biden bu arada başka bir kriz olmazsa onu dava sonuçlanana kadar aramayabilir” yorumunu yaptı.