ABD medyasından Türkiye iddiası: Erdoğan açıklayacak

ABD'li yayın organı Bloomberg'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası’nda yer alan arama kuyusu Amasra-1'de devam eden petrol ve doğal gaz arama çalışmaları hakkında “Cuma günü Zonguldak’ta bir müjde açıklayacağız” sözleri üzerine dikkat çekici bir iddia geldi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Türkiye’nin Karadeniz’deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz tespit ettiği belirtilerek, Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjdenin bu olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca, Türk yetkililerin keşfedilen doğal gazı, devlet petrol şirketi TPAO’nun çıkaracağını ve bunun için herhangi bir dış finansmana ihtiyaç duyulmayacağını söylediği belirtildi.

Amasra-1 kuyusunda tespit edildiği öne sürülen doğal gaza ilişkin Enerji Bakanlığının yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.

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