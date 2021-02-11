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ABD, Myanmar darbesi nedeniyle 8 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar’daki askeri darbe nedeniyle 8 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uygulandığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD’nin Myanmar'daki bazı askeri liderlere yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

Güncellenme: 21:34, 11/02/2021
Haberler Dünya
ABD, Myanmar darbesi nedeniyle 8 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uyguladı

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta başkent Nepido'da ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve Devlet Başkanı Win Myint’i Kasım 2020 seçimlerinin hileli olduğunu öne sürüp gözaltına alarak darbe yapmıştı. Darbenin ardından başta başkent Nepido olmak üzere birçok kentte darbe karşıtı protestolar düzenlenmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD'nin Myanmar’daki bazı askeri liderlere yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

8 KİŞİ VE 3 KURULUŞA YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'daki askeri darbe nedeni ile 8 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uygulandığı duyuruldu.

Bakanlık, yaptırım uygulanan 8 kişinin de Myanmar ordusunda general olduğunu açıkladı. Bakanlık, yaptırım uygulanan 3 kuruluşun ise Myanmar'da bulunan Cancri Gems and Jewelry Co. Ltd., Myanmar Imperial Jade Co. Ltd. ve Myanmar Ruby Enterprise olduğunu belirtti.

İHRACAT KISITLAMALARI

Biden yönetiminin Myanmar'daki darbecilere yönelik yaptırımları arasında, hassas malların Myanmar ordusuna ve darbeyle ilişkili diğer kuruluşlara ihracatının sınırlandırılması, Myanmar Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, silahlı kuvvetler ve güvenlik hizmetlerine yapılan ihracata kısıtlamalar getirilmesi de yer alıyor.

MYANMAR HALKINA 42 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Biden yönetimi ayrıca, Myanmar’daki hükümete 42,4 milyon dolarlık ABD yardımını sivil toplum ve özel sektör projelerine yönlendireceğini belirtti. Yardım, başlangıçta ekonomi politikasında reform yapılmasına destek olarak tasarlanmıştı. İHA

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