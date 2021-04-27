ABD polisinden 73 yaşındaki demans hastası kadına şiddet

ABD'nin Colorado eyaletinde, Haziran 2020'de demans hastası (Beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurma yeteneklerini bozan bir hastalık) olan 73 yaşındaki Karen Garner, 13 dolar (106 TL) ödemeyi unutarak marketten çıktı.

Geçen yıl gözaltı sırasında polis şiddetine maruz kalan demans hastası Karen Garner ile ilgili yeni görüntülerde, polisin demans hastası kadına güldüğü anlar dikkat çekti.

ABD medyası, Garner'ın polis müdahalesi sırasında kolunun çıktığında ve dirseğindeki kemiğin çatladığını belirtti.

MÜDAHALE SIRASINDA GÜLDÜLER

Garner'a müdahale eden polis memurunun gözaltı sırasında güldüğü anlar kameraya yansıdı. Yayınlanan yeni görüntülerde, olay yerine gelen başka bir sürücünün “Bu kadar sert müdahale etmek zorunda mısınız?” diye sorduğu; ancak polis memuru, “Bu seni ilgilendiren bir durum değil” diyerek tepki gösteriyor.

Söz konusu olaya ilişkin Garner'ın avukatı, ailesinin polis departmanına dava açtığını açıkladı.