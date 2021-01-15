ABD polisine orantısız güç soruşturması

Manhattan Federal Mahkemesi’nde açılan dava, 25 Mayıs’ta Minneapolis’te polis nezaretindeyken George Floyd’un öldürülmesi üzerine Mayıs'tan Aralık ayına kadar süren sokak protestoları sırasında polisin gösterdiği tepkilerin incelenmesi sonrasında geldi.

Savcılık soruşturmasında George Floyd protestoları sırasında polis silahlarının ciddi yaralanmalara neden olduğu belirtiliyor. Soruşturmada polislerin cop, biber gazı, basınçlı su uygulamalarının barışçıl protestoculara karşı gerekçesiz ve tekrar tekrar kullanıldığı iddia edildi.