ABD, Rusya, Çin ve Pakistan’dan ortak çağrı: Barış ile bitsin

ABD’nin 20 yıldır Afganistan’da bulunan askerlerini çekme zamanı giderek yaklaşıyor. ABD bu tarih yaklaşırken ilk defa Rusya tarafından düzenlenen barış görüşmelerine üst düzey bir temsilci gönderdi.

Moskova görüşmelerinin Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki müzakereleri yeniden canlandırması bekleniyordu.

Dün yapılan görüşmelerin ardından dört ülkenin ortak olarak yaptığı açıklamada, “Bu dönüm noktasında dört ülke olarak bizler taraflara görüşmelere devam etme ve 40 yıldan uzun süren savaşı barış anlaşması ile sonlandırma çağrısında bulunuyoruz” ifadesi yer aldı.