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ABD Savunma Bakan Austin, İsrail’e gidiyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İran, Suriye ve Lübnan ile ilgili konuları görüşmek üzere önümüzdeki hafta İsrail’i ziyaret edeceği aktarıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:09, 06/04/2021
HaberlerDünya
ABD Savunma Bakan Austin, İsrail’e gidiyor

ABD basınında yer alan haberde, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in İran, Suriye ve Lübnan ile ilgili konuları görüşmek üzere önümüzdeki hafta İsrail'i ziyaret edeceği belirtilerek, Austin'in İsrailli mevkidaşlarıyla üst düzey toplantılar yapacağı ifade edildi.

İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Austin'in ziyaret sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşmesinin de beklendiği belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrailli yetkililerin, Austin'e İsrail’in bölgedeki askeri avantajını sürdürmek için çok önemli olduğu düşünülen ABD-İsrail güvenlik anlayışlarına ilişkin endişeleri dile getirmeyi planladıkları da ifade edildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Austin’in İsrail ziyareti hakkında henüz açıklama yapmadı.

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