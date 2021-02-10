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ABD Senatosu’ndan Türkiye kararı: 54 senatör Erdoğan’ı suçladı

ABD Senatosu'nda görevli 100 senatörden 54'ü Türkiye ile ilgili bir mektup yazarak Başkan Joe Biden'a gönderdi. Mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ifadeler yer aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:37, 10/02/2021
Haberler Dünya
ABD Senatosu’ndan Türkiye kararı: 54 senatör Erdoğan’ı suçladı

2020 seçimleri sonrasında sancılı bir süreç yaşayan ve birkaç ay önce görevine başlayan ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye ile ilgili yaklaşımı merakla beklenirken, ABD Senatosu’ndan dikkat çekici bir talep geldi.

100 üyeli Senato’nun 54’ünün imza attığı ve hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların yer aldığı mektupta, Joe Biden yönetiminden Türkiye’deki insan haklarını korumak için daha çok baskı yapması istendi.

“ERDOĞAN’IN DURDURMASINI İSTİYORUZ”

Mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iç siyasette muhalefeti marjinalleştirdiği, eleştiri yapan basını susturduğu ve gazetecileri tutukladığı belirtilirken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetimine muhaliflere baskıyı bir an önce bırakmasını, siyasi tutukluların salınmasını ve otoriteryen yönetimi durdurmasını istiyoruz” ifadesi kullanıldı.

Biden’ın seçime gelmesinin ardından Türkiye NATO müttefiki olarak ABD ile daha iyi ilişkiler istediğini duyurmuştu. İngiliz haber ajansı Reuters, “Biden’ın insan hakları konusunda Ankara’ya daha sert yaklaşması bekleniyor” yorumunu yaptı.

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