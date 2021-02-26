ABD Suriye’deki İran destekli grupları vurdu

ABD ordusu, Suriye’de İran destekli gruplara ait bir hedefe saldırı düzenledi. Saldırının Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesi ile düzenlendiği belirtilirken İran destekli iki milis grubunun Perşembe günü vurulduğu kaydedildi.

BİDEN YÖNLENDİRDİ

ABD medyasında yer alan habere göre Pentagon sözcüsü John Kirby, saldırının “Başkan Biden’in yönlendirmesiyle” gerçekleştiğini ve yalnızca Amerikan ve koalisyon güçlerine yönelik son saldırılara yanıt vermekle kalmayıp, “Bu personele yönelik devam eden tehditlerle” başa çıkma yetkisine sahip olduğunu söyledi. Bölgenin milisler tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunun bir parçası olarak kullanıldığına inanılıyor.