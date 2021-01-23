ABD Ulusal Muhafız krizi büyüyor: Yerlerde yatan askerlerin 200’ü corona oldu

ABD’de Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak’ta Kongre’yi basmasıyla gündeme gelen Ulusal Muhafızlar, bir türlü manşetlerden düşmüyor. Söz konusu olaylarda göstericilere müdahale edip etmedikleri tartışılan muhafızlar, Biden’ın yemin töreni öncesi başkent Washington’a takviye kuvvetlerle geldi.

20 Ocak’ta gerçekleşen tören için 25 bin asker görevlendirilirken, muhafızların Kongre’nin içinde yerlerde yattığı görüntüler tartışma yarattı. Görüntülerin ABD medyasında hızla yayılması sonrası askerlere sedyeler gönderildi. Ardından çıkan yeni görüntülerde ise muhafızların otopark benzeri bir yerde iç içe ve yine yerlerde yattığı görüldü.

Skandal görüntülerin ardından korkulan oldu. Wall Street Journal gazetesi, uygunsuz şartlarda bir arada tutulan askerler arasında corona virüsünün yayıldığını yazdı. Gazetenin haberine göre en az 200 askerin corona virüsüne yakalandığı belirtildi. İsmini vermeden konuşan bir yetkili, hastalığa yakalanan askerlerin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) önerilerine uygun olarak durumlarının takip edildiğini söyledi.

MART AYINA KADAR KALACAKLAR



Günlük 4 bin ölü sayısının üzerine çıkılan ABD’de, askerler arasındaki bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Reuters’ın elde ettiği bilgilere göre, 15 bin Ulusal Muhafız’ın önümüzdeki 5-10 gün içinde Washington’dan ayrılması bekleniyor.

7 bin askerin ay sonuna kadar başkentte kalacağı öğrenilirken, yaklaşık 5 bin muhafızın mart ayının ortasına kadar Washington’da görev yapabileceği belirtiliyor.