ABD ve Çin’den ilk temas: Karşılıklı atışmalarla tansiyon yükseldi

Aralarındaki ilişki son derece gergin olan ABD ve Çin, üst düzey diplomatlar seviyesinde Alaska’da görüşmeler yürüttü.

Görüşmelerin açılışında mevkidaşı ile gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Çin’in Sincan, Hong Kong ve Tayvan’daki tutumunu, ABD’ye yönelik siber saldırılarını ve müttefiklerimize yaptığı ekonomik baskıların bizde yarattığı kaygıları görüşeceğiz. Bu adımların tümü küresel dengeleri sağlayan kurallar düzenini tehdit ediyor” dedi.

ABD’li diplomatların verdiği bilgiye göre iki taraf açılış konuşmalarına ikişer dakika ayrılması üzerinde mutabık kalmış olsa da, Çin’in en üst düzey dış politika yetkilisi Yang Jiechi, Blinken’e cevap olarak 15 dakika süren bir konuşma yaptı.Yang, ABD’de demokrasinin zor durumda olduğunu, azınlıklara kötü davranıldığını söyledi ve Washington’un uluslararası ilişkiler ve ticaret politikalarını eleştirdi.

DİĞER ÜLKELERİ KIŞKIRTIYOR



Yang, “ABD askeri gücünü ve finansal hegemonyasını kullanarak başka ülkelerin vatandaşlarını mahkemeye çıkarıyor ve diğer ülkelere baskı uyguluyor. ABD ulusal güvenlik gibi kavramları kötüye kullanıp sıradan ticareti aksatıyor ve diğer ülkeleri Çin’e saldırmaları için kışkırtıyor” dedi.

‘OLAY ÇIKARMAK İÇİN ABARTILI HAREKETLER’

ABD, basın toplantısının ardından Çin’i olay çıkararak basının ilgisini çekmeye çalışmakla itham ederken, Çin devlet basını ABD’li yetkilileri çok uzun konuşmak ve “misafirperver olmamak” ile suçladı.

ABD’li bir yetkili olaylı açılış konuşmasını, “Diplomatik toplantılarda abartılı hareketler genelde kendi ülkenizdeki izleyicilere hitap etmek için yapılır” diyerek değerlendirdi.

BIDEN’IN TAVRI NET DEĞİL



Biden’ın Çin’e karşı izleyeceği politika, Trump döneminde Çin’den ithal ürünlere getirilen ek gümrük vergileri hakkında ne karar alınacağı da dahil olmak üzere hâlâ net değil. Biden yönetimi göreve gelmesinden bu yana Çin’in demokrasi ve insan hakları ihlallerine bir önceki yönetimden daha fazla vurgu yaptı.