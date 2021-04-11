ABD ve Güney Kore’den açıklama: Kim Jong-un 3.000 tonluk balistik füze denizaltısı tamamladı

Son dönemde tansiyonun yüksek olduğu bir diğer bölge de Kuzey Kore… Son dönemde ABD ve Güney Kore’ye karşı çok sert bir tutum izleyen Kuzey Kore’nin çok güçlü bir silah hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi. ABD ve Güney Kore istihbarat servisleri Pyongyang yönetiminin 3.000 tonluk balistik füze denizaltısının montajını tamamlandığından şüphelenildiğini duyurdu.

DOĞRU ZAMAN GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Güney Kore medyasına konuşan yetkililer, “Hem Güney Kore hem de ABD istihbarat yetkilileri, Kuzey Kore’nin Temmuz 2019’da ortaya çıkarılan 3 bin tonluk denizaltının yapımını çoktan bitirdiği değerlendirmesini yaptı. Yetkililer, Kuzey Kore’nin ABD’ye karşı baskıyı en üst düzeye çıkarmak da dahil olmak üzere, denizaltının stratejik bir etki yaratması için doğru zamanlamayı gözden geçirdiğini değerlendiriyor” ifadelerini kullandı.

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