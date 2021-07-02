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ABD ve NATO Afganistan’dan resmen ayrılıyor

ABD ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılma süreciyle ilgili kritik bir dönemeçten geçiliyor... Bugün ismini açıklamayan bazı yetkililer, bölgedeki en büyük askeri hava üssünden askerlerin ayrılmaya başladığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:59, 02/07/2021
HaberlerDünya
ABD ve NATO Afganistan’dan resmen ayrılıyor

ABD’nin, NATO güçleriyle birlikte 11 Eylül saldırıları sonrasında 2001’de başlattığı Afganistan operasyonunda sona yaklaşılıyor…

Bir süredir ABD’nin gündeminde olan ve tahliye için çalışmaların başladığı bölgede bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı.

20 yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta, ABD ve NATO askerlerinin Bagram Hava Üssü’nden ayrıldığı açıklandı.

Reuters’a konuşan bir üst düzey güvenlik yetkilisi, ABD ve NATO güçlerinin ülkedeki en büyük askeri üsten ayrıldığını öne sürdü. İsmini açıklamayan yetkili, “Bütün ABD’li askerler ve NATO güçleri Bagram Hava Üssü’nü terk etti” dedi.

Kabil’in yaklaşık 64 kilometre uzağında bulunan Bagram Hava Üssü, ABD için kritik bir öneme sahip. Zira ABD güçleri buradan Taliban’ı ve diğer grupları vurmak için sık sık bu hava üssünü kullanıyordu.

Yetkililer, bu askeri üssün Afganistan Savunma Bakanlığı’na teslim edileceğini açıkladı.

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Yayınlanma Tarihi:08:55,