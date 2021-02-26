ABD, Yunanistan Özel Kuvvetleri’ne 9 milyon dolarlık askeri yardımda bulundu

ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nin Savunma İşbirliği Ofisi, Yunanistan Özel Kuvvetleri'ne 9 milyon dolar değerinde askeri yardım yaptı.

BÜYÜKELÇİ TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve savunmadaki işbirliğinin genişletilmesi hedefiyle böyle bir adım atıldığını ifade etti.

OPERASYONEL SİLAHLAR TESLİM EDİLDİ

Yapılan yardımın ağırlıklı olarak Yunanistan Özel Kuvvetlerin gece termal görüş sistemi, operasyon sırasında personelin haberleşmede kullanacağı telsiz haberleşme sistemi gibi malzemeleri içeriyor. Malzemeler Atina'daki levazım birliği tarafından teslim alındı ve depolara teslim edildi.