Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD, Yunanistan Özel Kuvvetleri’ne 9 milyon dolarlık askeri yardımda bulundu

ABD’nin Atina Büyükelçiliği’nin Savunma İşbirliği Ofisi, Yunanistan Özel Kuvvetleri’ne 9 milyon dolar değerinde askeri yardım yapıldığını açıkladı. Açıklama Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı ve ABD Atina Büyükelçiliği'nin sosyal medyasından fotoğraflarla duyuruldu.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 19:00, 26/02/2021
HaberlerDünya
ABD, Yunanistan Özel Kuvvetleri’ne 9 milyon dolarlık askeri yardımda bulundu

ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nin Savunma İşbirliği Ofisi, Yunanistan Özel Kuvvetleri'ne 9 milyon dolar değerinde askeri yardım yaptı.

BÜYÜKELÇİ TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve savunmadaki işbirliğinin genişletilmesi hedefiyle böyle bir adım atıldığını ifade etti.

OPERASYONEL SİLAHLAR TESLİM EDİLDİ

Yapılan yardımın ağırlıklı olarak Yunanistan Özel Kuvvetlerin gece termal görüş sistemi, operasyon sırasında personelin haberleşmede kullanacağı telsiz haberleşme sistemi gibi malzemeleri içeriyor. Malzemeler Atina'daki levazım birliği tarafından teslim alındı ve depolara teslim edildi.

İlginizi ÇekebilirYunanistan'ın sınır dışı ettiği göçmenler kurtarıldıYunanistan'ın sınır dışı ettiği göçmenler kurtarıldı
ABD Dolar Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı operasyon Twitter Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:18:48,