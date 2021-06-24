ABD’de 12 katlı bina çöktü

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach’in yaklaşık 9.6 kilometre kuzeyindeki sahil kasabası Surfside’da kısmen çöken 12 katlı binada kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, olayın bilançosu netleşmeye başladı. Yerel yetkililer binanın kısmen çökmesi sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



İtfaiye ekiplerinin de 1 çocuğu enkazdan sağ olarak çıkardığı belirtildi. Surfside Polis Departmanından Marian Cruz gazetecilere yaptığı açıklamada, “Olay çok yeni. Size söyleyebileceğim, binanın 12 katlı olduğu. Binanın arka tarafının tamamı çöktü” diye konuştu. Olay yerinde arama-kurtarma operasyonları devam ederken, Miami Beach Polis Departmanına göre Miami-Dade County genelinden çok sayıda polis ve itfaiye de çalışmalara destek amacıyla olay yerine sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Surfside Belediye Başkanı Charles W. Burkett, bir kişinin öldüğünü ve en az 10 kişinin olay yerinde tedavi edildiğini söyledi. Burkett, “Bu korkunç bir felaket. Amerika Birleşik Devletleri’nde binalar yıkılmıyor” dedi. Belediye başkanı, binada çatı çalışması yapıldığını, ancak bunun çöküş için bir faktör olup olmadığını bilinmediğini söyledi.

KAÇ KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yetkililer, yüzlerce itfaiye ve kurtarma görevlisinin tonlarca enkazı temizlediğini söyledi. Binadan ve yakındaki bir otelden düzinelerce kişinin tahliye edildiği, ancak arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği için kaç kişinin daha hayatını kaybettiğinin bilinmediği belirtildi.

Çöken binanın karşısındaki binada yaşayan Kimberly Morales CNN’e, “Odadaki herkesi uyandırdım. Herkese acele etmesini ve binayı terk etmesini söyledim.”

Morales, binanın çöküşünü duymadığını ancak dışarı çıktığında binanın önemli bir bölümünün çökmüş olduğunu gördüğünü söyledi. Morales, tahliye edilen diğer kişilerle birlikte bir toplum merkezinde olduğunu belirtti.

Miami-Dade Polisi, binanın neden çöktüğüne ilişkin soruşturmanın kontrolünü üstlendi. Operasyona yardım eden Miami Beach Polisi’nin Twitter hesabından çöken binanın görüntüleri paylaşıldı.

Miami-Dade Polisi Twitter’dan görüntüler paylaşırken, kimliği belirsiz ve kayıp kişiler için bir merkez kurulduğunu belirterek yardım hattının numarasını paylaştı.

Reuters’ın haberine göre; çöken 12 katlı bina 1981 yılında inşa edildi.