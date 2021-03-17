ABD’de 3 masaj salonuna düzenlenen saldırının nedeni belli oldu

ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinin Cherokee ilçesinde 3 farklı masaj salonuna peş peşe gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma hızla devam ediyor. Toplamda 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında açıklama yapan kent ve eyalet yetkilileri, yaşanan olaya ilişkin ve soruşturmada elde edilen yeni bulgular hakkında basın toplantısı düzenledi. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan 21 yaşındaki zanlı Robert Aaron Long’un saldırıyı “ırksal” nedenlerle değil, “cinsel tutkuları” nedeniyle işlemiş olabileceğini ifade etti.

Cherokee County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Long’un saldırıyı düzenlediğini itiraf ettiği belirtilerek, “Long, Cherokee County ve Atlanta’daki cinayetleri itiraf etti. Long, müfettişlere masaj salonlarını cinsel tutkusu için bir çıkış noktası sağlamakla suçladığını söyledi” ifadelerine yer verildi.

FLORIDA’DA DA SALDIRI PLANLANDI

Şerif Ofisi yetkilileri, saldırganın Florida’da da benzer bir saldırı planladığını bildirdi. Zanlının salonların kendisine sunduğu cazibeyi ortadan kaldırmaya çalıştığından şüphelendiklerini aktaran yetkililer, saldırıya uğrayan salonların müşterilerine cinsellikle ilgili bir tür hizmet sunup sunmadığının ise henüz tespit edilmediğini belirtti.

Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms yaptığı açıklamada, zanlı Long’un daha fazla saldırı gerçekleştirmek için Florida’ya bir gezi planladığına inanıldığını kaydetti.

SALDIRIDA NELER YAŞANDI?

İlk olarak eyaletin Cherokee ilçesindeki bir masaj salonuna giren silahlı saldırganın, etrafa ateş açtığı bildirilmişti. Cherokee County Şerif Ofisi Sözcüsü Yüzbaşı Jay Baker, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, hayatını kaybedenlerden 2’sinin Asya kökenli olmak üzere 3 kadın, diğerinin ise erkek olduğunu ifade etmişti.

İlk saldırıdan kısa süre sonra ise Atlanta kent merkezinde polis, soygun ihbarı üzerine geldiği başka bir masaj salonunda 3 kadının cansız bedenleri ile karşılaşmıştı. Açıklamada, “Olay mahallinde bulunan 3 kadının silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi” bilgisi paylaşılmıştı.

İkinci saldırının gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulunun polis, bu sırada sokağın karşısındaki başka bir masaj salonundan saldırı ihbarı almış ve burada da 1 kadının uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti. İkinci ve üçüncü saldırıda hayatını kaybeden kadınların da Asya kökenli olduğu bildirilmişti.

Güvenlik kamerasına ait görüntülerini inceleyen polis müfettişleri, masaj salonlarından birinin yakınındaki 1 şüphelinin fotoğraflarını yayınlamış ve kısa süre sonra 3 saldırının da faili olduğuna inanılan 21 yaşındaki Long'u gözaltına alındığı duyurulmuştu. Sözcü Baker, müfettişlerin Long’un 3 silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olduğundan “son derece emin” olduklarını ifade etmişti.

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