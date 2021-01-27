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ABD’de alarm! ‘Yüksek tehdit’ uyarısı verildi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (NSA), Başkan Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından Biden karşıtı ve aşırılık yanlısı grupların potansiyel tehdidini gerekçe göstererek ülke çapında “yüksek tehdit” uyarısı yayınladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:09, 27/01/2021
Haberler Dünya
ABD’de alarm! ‘Yüksek tehdit’ uyarısı verildi

ABD'de 6 Ocak'taki kanlı Kongre baskının etkileri devam ediyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı (NSA) tarafından, Başkan Joe Biden’ın görevi devralmasının ardından Biden karşıtı ve aşırılık yanlısı grupların potansiyel tehdidini gerekçe göstererek ülke çapında “yüksek tehdit” uyarısı yayınladı.

Uyarıda, “hükümet yetkisinin kullanılması ve başkanlık geçişinden memnun olmayan bireylerin” bir tehdit oluşturabileceği belirtilerek, “Hükümet otoritesinin kullanılması ve başkanlık geçişi konusunda hayal kırıklığına uğramış bireylerin, çeşitli aktörler tarafından şiddet olayları çıkarmak için kullanılabileceğinden endişe ediyoruz” denildi.

NSA, 20 Ocak’ta gerçekleşen devir teslimin ardından saldırı tehdidinin devam ettiğini belirterek, gerçekleşebilecek planlı bir saldırıya ilişkin bir bilginin bulunmadığını aktardı. NSA ayrıca, aşırılık yanlısı grupların seçilmiş yetkilileri ve hükümet tesislerini hedef alabileceğine dikkat çekti.

NSA, geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden Covid-19 kısıtlamalarının, Biden’ın Başkanlık seçimlerinde eski ABD Başkanı Donald Trump’ı yenilgiye uğratması, polis şiddeti ve yasadışı göç nedeni ile tehditleri arttırdığını açıkladı.
Bakanlık, halkı şüpheli faaliyet ve şiddet tehditlerini bildirmeye çağırdı. (İHA)

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