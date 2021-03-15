ABD’de araç yayaların arasına daldı: 3 ölü, 6 yaralı

ABD'nin California eyaletine bağlı San Dieoga kentinde San Diego City College yakınlarındaki B Street’te yerel saatle 09.00 sularında 71 yaşındaki sürücü aracı ile yayaların arasına daldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

San Diego Polis Şefi David Nisleit yaptığı açıklamada, 71 yaşındaki sürücünün gözaltına alındığını aktardı. Şef Nisleit, birçok insanın yağmurdan kaçmak için alt geçide sığındığı sırada kazanın meydan geldiğini ifade etti.

Şef Nisleit, “İnsanlar uyuyor mu, orada oturuyor mu bilmiyorum” ifadelerini kullanarak, bölgenin evsizler kampı olup olmadığı konusunda bilgi paylaşmadı. Nisleit ayrıca, kazadan birkaç dakika önce yaşlı sürücünün kullandığı aracın tanımına uyan bir telsiz çağrısı alındığını ancak polisin aracı takip etmediğini belirtti.