ABD’de aşırı sıcaklar can alıyor

ABD'nin kuzeybatı eyaletleri sıcak hava dalgasının etkisi altında. Bazı eyaletlerde acil durum ilan edilirken, halka dikkatli olunması çağrısı yapılıyor.

SOZCU.COM.TR

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Tüm dünyayı etkisi altına alan sıcak hava dalgası, ABD’nin kuzeybatısında ölümlere neden oldu. Ülkenin kuzeybatısı rekor düzeydeki sıcak havalara teslim olurken, uzmanlar, bölgedeki sıcaklıkların 47 dereceye kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

Ülkenin kuzeybatı bölümü genellikle serin havasıyla bilinir. Ancak başta Oregon olmak üzere bu kez halk sıcaklardan şikayetçi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Oregon Valisi Kate Brown, aşırı sıcaklar nedeniyle acil durum ilan edildiğini açıkladı. Valilik bir kriz merkezi oluşturulduğunu bildirirken enerji ve toplu taşıma konusunda yaşanabilecek aksaklıklara karşı önlemler alındı. Halkın sıcaklardan korunması için belirli bölgelerde klimalı alanlar da oluşturuluyor.

Haziran ayında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle ABD’nin Oregon ve Washington ile Kanada’nın British Columbia eyaletlerinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerin genelde kronik rahatsızlığı bulunanlar ve yaşlılar olduğu belirtiliyor.

Sıcaklara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle Oregon'da en az 83, Washington'da en az 91, British Columbia'da da 100 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.