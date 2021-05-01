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ABD’de asırlık dev mersin balığı yakalandı

ABD'nin Detroit kentinde, 100 yaşından büyük mersin balığı yakalandı. USFWS yetkilileri, Detroit Nehri'nde yakalanan balığın 109 kilo olduğunu ve 2.1 metre uzunluğunda olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:30, 01/05/2021
HaberlerDünya
ABD’de asırlık dev mersin balığı yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri Balık ve Vahşi Yaşam Servisi (USFWS) yetkilileri asırlık mersin balığının, 22 Nisan’da Detroit’in güneyindeki Grosse Ile yakınlarında üç kişilik bir ekip tarafından yakalandığını ifade etti.

109 kilo ve 2.1 metre uzunluğunda olan balığın daha sonra nehrin sularına geri bırakıldığı belirtildi. Yetkililer yaptıkları açıklamada “Çevresi ve büyüklüğüne bağlı olarak, bir dişi olduğu ve sularımızda 100 yıldan fazla bir süredir dolaştığı varsayılıyor. Tartılıp ölçüldükten sonra hızla nehre geri bırakıldı” denildi.