ABD’de asırlık dev mersin balığı yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri Balık ve Vahşi Yaşam Servisi (USFWS) yetkilileri asırlık mersin balığının, 22 Nisan’da Detroit’in güneyindeki Grosse Ile yakınlarında üç kişilik bir ekip tarafından yakalandığını ifade etti.

109 kilo ve 2.1 metre uzunluğunda olan balığın daha sonra nehrin sularına geri bırakıldığı belirtildi. Yetkililer yaptıkları açıklamada “Çevresi ve büyüklüğüne bağlı olarak, bir dişi olduğu ve sularımızda 100 yıldan fazla bir süredir dolaştığı varsayılıyor. Tartılıp ölçüldükten sonra hızla nehre geri bırakıldı” denildi.