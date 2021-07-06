ABD’de çöken binada can kaybı yükseliyor

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach’in kuzeyindeki Surfside’da 24 Haziran'da kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları, binanın ayakta kalan kısmının kontrollü yıkılmasının ardından yeniden devam ediyor. Ekiplerin 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Ekiplerin devam eden çalışmalarında 4 kurbana daha ulaşıldı. Teyit edilen can kaybı sayısı şu anda 32” ifadelerini kullandı. Cava, 113 kişiden ise hala haber alınamadığını belirtti.

TROPİKAL FIRTINANIN FLORİDA’YI VURMASI BEKLENİYOR

Cava, Elsa tropikal fırtınasının Florida’yı vurmasını beklendiğini hatırlatarak, “Hava durumunu yakından izliyoruz. Ekiplerimizin güvenliğini sağlamak için çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir değişikliği takip ediyoruz” dedi.

Cava, arama kurtarma ekiplerinin gece boyunca “son derece olumsuz ve zorlu koşullarda” çalışmaya devam ettiğini belirterek, yıldırım düşme tehlikesi nedeniyle çalışmalara bir süre ara verdiğini açıkladı. Cava ayrıca, ekiplerin sıcaktan korunmasını sağlamak amacıyla bölgeye soğutma istasyonları kurulduğunu aktardı.

NIST BÖLGEDE KANIT TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

Belediye Başkanı Cava, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün (NIST) yanı sıra ABD Jeolojik Araştırmalar ve Ulusal Bilim Vakfı'nın da bölgeye ek personel gönderdiğin aktardı. Cava, “Federal ortağımız NIST, kanıt toplama süreci devam ederken, yapısal uzmanlar, dedektifler ve sahadaki yangın kurtarma ekipleri ile yakın çalışmaya devam ediyor” dedi.

Öte yandan Florida Valisi Ron DeSantis, yaklaşan tropik fırtına nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü Miami-Dade de dahil olmak üzere eyaletin 15 bölgesi için acil durum ilan etmişti. Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden da eyaleti vurması beklenen tropikal fırtına nedeniyle Florida’ya federal düzeyde yardımın önünü açan acil durum bildirgesini onaylamıştı.

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